Кухта о возможном поражении «Локомотива»: «Не думаю, что красная карточка – это проблема»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия Ян Кухта Спорт-Экспресс Футбол

Ян Кухта прокомментировал возможное техническое поражение «Локомотива» из-за его дисквалификации.

«Химки» уступили московской команде со счетом 2:3 в 20-м туре РПЛ.

В составе железнодорожников вышел форвард Ян Кухта, заработавший дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбывший ее. Нападающий стал автором победного гола.

«Я не думаю, что красная карточка – это проблема», – сообщил чешский футболист.

Кажется, «Локо» выпустил дисквалифицированного Кухту. Его красная в Чехии не сгорает в РПЛ

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