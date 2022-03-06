Кухта о возможном поражении «Локомотива»: «Не думаю, что красная карточка – это проблема»

Ян Кухта прокомментировал возможное техническое поражение из-за его дисквалификации.

уступили московской команде со счетом 2:3 в 20-м туре РПЛ.

В составе железнодорожников вышел форвард , заработавший дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбывший ее. Нападающий стал автором победного гола.

«Я не думаю, что красная карточка – это проблема», – сообщил чешский футболист.

Кажется, «Локо» выпустил дисквалифицированного Кухту. Его красная в Чехии не сгорает в РПЛ