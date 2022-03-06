Терюшков об игре Кухты с «Химками»: «Закон един для всех. Подадим протест, если это нарушение»

Роман Терюшков подтвердил намерение опротестовать результат матча с «Локомотивом».

уступили московской команде со счетом 2:3 в 20-м туре . В составе железнодорожников вышел форвард , заработавший дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбывший ее. Нападающий и стал автором победного гола.

«Мы были удивлены заявкой «Локомотива». Мы знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию.

Закон един для всех. Сейчас еще раз изучим регламент. Если это действительно нарушение, то подадим в адрес протест», – заявил член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.