«Убожество – все наше судейство в одной картине». Сергей Иванов после матча ЦСКА – «Нижний Новгород»

Сергей Иванов назвал убожеством работу судей в России.

Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов после матча 20-го тура Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода» (1:0) резко раскритиковал судей.

Армейцы с 42-й минуты играли в большинстве – арбитр показал красную карточку после использования системы ВАР венгерскому защитнику гостей Акошу Кечкешу.

– Как вам новый ЦСКА?

– Команда значительно обновилась. Мне кажется, армейцы делают все правильно и двигаются в правильном направлении. Та скукотища, которая была в первом круге, пропала. Команда выглядит повеселее.

Сегодня была тяжелейшая игра. Причина этого – тяжелейший календарь. Кубковая игра дала о себе знать. Я не знаю, почему никто не отреагировал на просьбу ЦСКА о переносе игры.

Знаете, какой момент сегодня мне запомнился больше всего? Боковой арбитр показывает сначала в одну сторону, потом чуть-чуть думает и направляет флажок в противоположную сторону. Все наше судейство в одной картине – убожество, – сказал Иванов.