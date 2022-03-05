Гбамен о ЦСКА: «Мы будем чемпионами. Я остаюсь»

верит в чемпионство ЦСКА.

Полузащитник армейцев высказался о победе над «Нижним Новгородом» (1:0) в матче 20-го тура .

– Мы сделали сегодня все, чтобы победить.

– Какие ожидания от концовки сезона?

– Мы будем чемпионами!

– Ты остаешься в Москве, не планируешь уезжать?

– Я остаюсь в . Ситуация непростая, но нет никаких проблем.

– Останетесь на следующий сезон?

– У меня есть контракт, я работаю по нему. Я наслаждаюсь жизнью и футболом в Москве, все хорошо. Сделаю все, чтобы принести красно-синим максимальное количество пользы, – сказал Гбамен.

ЦСКА сейчас занимает третье место в таблице, набрав 36 очков. 12 марта – матч с «Локомотивом» в гостях.