Алексей Березуцкий: «Мне непонятен график РПЛ. Просили передвинуть игру на 7 марта – не сделали. Оригинальное и странное решение»

раскритиковал за календарь.

Сегодня ЦСКА дома обыграл (1:0) в 20-м туре Премьер-лиги, забив на 96-й минуте. В среду армейцы в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России на выезде победили (2:1).

– На мой взгляд, игра была достаточно яркой. Мы полностью контролировали ход встречи, как до удаления, так и после.

Но у команды была усталость. Мне непонятен график, который предоставила Премьер-лига. Давно просили передвинуть игру на 7 марта, никому это не мешало, и никто не был против. Но почему-то никто этого не сделал. Особенно с учетом того, что до Сочи добираться 4,5 часа. Это оригинальное и странное решение.

Футболисты играли на усталости. С такими перелетами, а мы прилетели ранним утром, невозможно успеть восстановиться. Это опасно для здоровья. Но что сделано, то сделано. Я рад, что ребята проявили характер, бились до конца. В таких условиях футбол вознаграждает, так и получилось.

– Не особенно яркую игру в атаке связываете с усталостью?

– В таких условиях тяжело играть именно в атаку. Надо создавать, а это гораздо сложнее, тем более когда у футболистов ноги не до конца восстановились. Острой и креативной игры не хватало.

– Что с контрактами игроков? На этой неделе были новости про Магнуссона.

– Вы же видели сегодня Магнуссона? Видели. Все наши футболисты сейчас с командой, готовы за нее биться, играть. Надеюсь, так будет и дальше. – Как переживаете ментально сейчас то, что происходит? Получается думать о футболе?

– Не только мне и не только футболом, но и любым другим людям сейчас тяжело. Продавец в магазине, шахтер вряд ли думает о работе столько, сколько неделю назад. Что думаю о происходящем – я уже сказал. – Поздравите женщин с наступающим праздником?

– Да, и пожелаю всем мира, добра, любви. Надеюсь, и погода будет хорошая 8 марта. И у всех будет как минимум хорошее настроение, – сказал главный тренер ЦСКА.