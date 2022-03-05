ЦСКА выиграл 4 матча РПЛ подряд с общим счетом 6:0.

ЦСКА выиграл 4 матча подряд с общим счетом 6:0.

Сегодня команда тренера Алексея Березуцкого дома обыграла (1:0) в 20-м туре Премьер-лиги, забив на 96-й минуте.

Ранее армейцы победили «Крылья Советов» (1:0), тульский «Арсенал» (2:0) и «Спартак» (2:0). Кроме того, в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России была победа над «Сочи» (2:1).

сейчас занимает третье место в таблице, набрав 36 очков. 12 марта – матч с «Локомотивом» в гостях.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.