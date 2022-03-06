«Федор Михайлович обещал мне стараться забить «Спартаку». Вице-президент «Динамо» о дерби

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Соловьев Футбол

Федор Смолов намерен забить за «Динамо» в дерби со «Спартаком».

Об этом рассказал первый вице-президент «Динамо» Геннадий Соловьев, делясь ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ.

– Какие ожидания от завтрашнего матча?

– Во-первых, «Динамо» – чемпион, а во-вторых, обе команды будут стараться играть в быстрый футбол. Но если закроются, тогда возможен ничейный результат.

– «Динамо» – однозначный фаворит в дерби?

– Разное может случиться. В команде много молодых футболистов. Иногда они так играют, что летают.

Все еще зависит от формы «Спартака», но «Динамо» может навязать свою игру.

– Смолов отличится в третьем матче подряд?

– Федор Михайлович обещал мне, что будет стараться забить в дерби.

Московское дерби состоится 6 марта на «ВТБ Арене», начало – в 19:00 по мск.

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