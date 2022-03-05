Фанатов «Спартака» не будет на дерби, «Динамо» продает билеты на гостевую трибуну

отказался от гостевой квоты на дерби с .

Болельщиков красно-белых не будет на выездном матче 20-го тура чемпионата России, который пройдет в воскресенье 6 марта.

«Трибуна B на матч со «Спартаком» – тоже динамовская 🤍💙.

Продажа билетов на дерби теперь доступна на секторы всех трибун нашего стадиона 😎.

Не забывай, что QR-код больше не нужен! Посещаемость открыта на 100% 🏟. Ждем тебя завтра на стадионе в центре Москвы! 🙌» – говорится в заявлении бело-голубых.

Бело-голубые мощно начали вторую часть сезона – 6:0 после двух игр! Впереди дерби, билеты на «ВТБ Арену» уже в продаже!