Карасев будет судить матч «Динамо» – «Спартак». Левников – арбитр на ВАР

Назначены судьи на матчи 20-го тура чемпионата России.
5 марта (суббота)
ЦСКА – «Нижний Новгород»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Валерий Данченко.
6 марта (воскресенье)
«Локомотив» – «Химки»: судья – Артем Любимов, ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Егор Болховитин.
«Крылья Советов» – «Арсенал»: судья – Павел Шадыханов, ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Денис Березнов.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Кирилл Левников; АВАР-1 – Александр Богданов; АВАР-2 – Адлан Хатуев.
7 марта (понедельник)
«Краснодар» – «Урал»: судья – Евгений Турбин,; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Дмитрий Мосякин.
«Зенит» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Антон Кобзев.
«Ростов» – «Сочи»: судья – Игорь Панин, ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Валентин Мурашов.
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев, а ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Илья Елеференко.