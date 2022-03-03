Карасев будет судить матч «Динамо» – «Спартак». Левников – арбитр на ВАР

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Назначены судьи на матчи 20-го тура чемпионата России.

5 марта (суббота)

ЦСКА – «Нижний Новгород»: судья – Павел Кукуян, ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Валерий Данченко.

6 марта (воскресенье)

«Локомотив» – «Химки»: судья – Артем Любимов, ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Егор Болховитин.

«Крылья Советов» – «Арсенал»: судья – Павел Шадыханов, ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Денис Березнов.

«Динамо»«Спартак»: судья – Сергей Карасев, ВАР – Кирилл Левников; АВАР-1 – Александр Богданов; АВАР-2 – Адлан Хатуев.

7 марта (понедельник)

«Краснодар» – «Урал»: судья – Евгений Турбин,; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Дмитрий Мосякин.

«Зенит» – «Уфа»: судья – Сергей Иванов, ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Антон Кобзев.

«Ростов» – «Сочи»: судья – Игорь Панин, ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Валентин Мурашов. 

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев, а ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Илья Елеференко.

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