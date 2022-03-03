«Динамо» призвало болельщиков воздержаться от политических лозунгов и расизма на матче со «Спартаком»

призвало фанатов воздержаться от политических лозунгов и расизма на матче со «Спартаком».

«Руководство, тренерский штаб и футболисты «Динамо» выражают вам искреннюю благодарность за поддержку в возобновившемся футбольном сезоне.

В преддверии принципиального матча со «Спартаком» мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе.

ФК «Динамо» осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место в нашей жизни. Подобное поведение не только бьет по имиджу клуба, приводит к большим штрафам, но и может стать причиной уголовного преследования.

Просим вас отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, политических лозунгов, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет», – говорится в заявлении «Динамо».

«Динамо» и сыграют в рамках 20-го тура РПЛ 6 марта, в воскресенье.

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