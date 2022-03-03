Абрамович ведет переговоры о продаже «Челси» американо-швейцарскому консорциуму. О сделке могут объявить в понедельник

«Челси» может быть продан американо-швейцарскому консорциуму в ближайшее время.

Консорциум, куда входят швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и Тодд Бели, нашел новых партнеров, чье участие необходимо для завершения сделки.

Сейчас идут переговоры с нынешних владельцем «синих» , который хочет продать клуб быстро.

Консорциум уверен, что прогресс в переговорах может произойти на этих выходных. О продаже «Челси» может быть объявлено в понедельник, сообщает журналист Blick Никола Имфельд.

Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Но один он столько не потянет