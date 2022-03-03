Грановская, вероятно, покинет «Челси» после продажи клуба Абрамовичем

В руководстве «Челси» произойдут изменения после продажи клуба Романом Абрамовичем.
Российский бизнесмен 2 марта объявил о предстоящей продаже лондонской команды.
Как сообщает The Guardian, «Челси», вероятно, покинут директор Марина Грановская и президент клуба Брюс Бак.
Грановская получила должность директора «синих» в 2014 году. Она занималась трансферами клуба.
Бак занимает пост президента «Челси» с 2004 года.
Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Но один он столько не потянет
«Мне больно расставаться с клубом вот так». Уже исторические слова Абрамовича о продаже «Челси»