Грановская, вероятно, покинет «Челси» после продажи клуба Абрамовичем

В руководстве произойдут изменения после продажи клуба .

Российский бизнесмен 2 марта объявил о предстоящей продаже лондонской команды.

Как сообщает The Guardian, «Челси», вероятно, покинут директор и президент клуба Брюс Бак.

Грановская получила должность директора «синих» в 2014 году. Она занималась трансферами клуба.

Бак занимает пост президента «Челси» с 2004 года.

Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Но один он столько не потянет

«Мне больно расставаться с клубом вот так». Уже исторические слова Абрамовича о продаже «Челси»