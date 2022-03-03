Грановская, вероятно, покинет «Челси» после продажи клуба Абрамовичем

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Брюс Бак Марина Грановская Футбол

В руководстве «Челси» произойдут изменения после продажи клуба Романом Абрамовичем.

Российский бизнесмен 2 марта объявил о предстоящей продаже лондонской команды.

Как сообщает The Guardian, «Челси», вероятно, покинут директор Марина Грановская и президент клуба Брюс Бак.

Грановская получила должность директора «синих» в 2014 году. Она занималась трансферами клуба.

Бак занимает пост президента «Челси» с 2004 года.

Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Но один он столько не потянет

«Мне больно расставаться с клубом вот так». Уже исторические слова Абрамовича о продаже «Челси»

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