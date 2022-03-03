Чемпионат России могут завершить в апреле, чтобы минимизировать последствия ухода легионеров («РБ Спорт»)

Чемпионат России может завершиться на месяц раньше.

По информации «РБ Спорт», клубы РПЛ обсуждают перенос 28-го, 29-го и 30-го туров чемпионата России на март и апрель.

Лига намерена завершить чемпионат России на месяц раньше – в конце апреля, чтобы минимизировать последствия возможного ухода легионеров.

Согласно нынешнему календарю, матчи 28 тура должны пройти 5-6 мая, игры 29 тура – 12-13 числа, а 30-го – 20-21 мая.

Часть клубов РПЛ предложила отменить вылет в этом сезоне («СЭ»)

В РПЛ, вероятно, будет 18 команд со следующего сезона. Основной аргумент – увеличение числа игр из-за отсутствия еврокубков («Чемпионат»)