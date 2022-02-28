Президент «Урала» предложил отменить вылет из РПЛ в связи с форс-мажором

В РПЛ предложили отменить вылет в этом сезоне из-за форс-мажора.

В сегодня состоялось совещание клубов лиги по актуальным вопросам из-за ситуации на Украине. Заседание по видеосвязи продлилось около двух часов.

Три главных обсуждаемых вопроса: как платить зарплату в нынешних условиях, что будет с иностранцами и формат завершения сезона РПЛ, в том числе формат ротации.

Владелец выступил с инициативой – зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей за евро.

Были и другие предложения – в частности, активизировать контакты с другими федерациями, а также с госорганами о том, чтобы выработать единую позицию по текущей финансовой ситуации – возможно, появится идея о том, чтобы зафиксировать курс во всех лигах, либо принять иные решения.

Президент предложил в связи с фактором форс-мажора (в виде проблем с игровой практикой украинских футболистов), а также рваным графиком проведения турнира – предложить вариант ротации между лигами, при котором по итогам текущего сезона не вылетает никто.

Тема будущего легионеров была свернута в обсуждении в силу отсутствия перспективы какого-либо решения. Тема лимита на легионеров не затрагивалась вообще.

Неясной пока остается и ситуация с проведением матчей на стадионах команд, в городах которых закрыты аэропорты. Не исключен вариант, при котором предстоит рассмотреть вопрос о проведении игр на нейтральных полях.