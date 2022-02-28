«В большинстве клубов курс зафиксирован. При худшем сценарии иностранцы могут начать разрывать контракты после сезона». Агент Сафонов об РПЛ

В большинстве клубов курс евро зафиксирован.

Агент Алексей Сафонов поделился мнением о том, как подорожание валюты может сказаться на российских командах.

– Доллар под 110 рублей, евро – под 130. Чем это грозит Премьер-лиге?

– Сейчас сложно говорить, нужно смотреть и анализировать. Самое неприятное будет, если введут мораторий, как в свое время в случае с Югославией.

Многие иностранцы приезжают сюда как на трамплин, чтобы показать себя и переходить дальше. При худшем сценарии сезон доиграют, а дальше могут начать разрывать контракты.

А так в большинстве клубов курс зафиксирован – 90 рублей рублей за евро или сколько. Если евро дорожает, они все равно платят по тому курсу. Но когда произошел первый скачок валюты в 2014 году, мы помним, что спартаковские легионеры отказались от фиксированного курса. Так что с иностранцами может быть любой сценарий.

– То есть, ни в одном клубе не получится так, что зарплаты вырастут в два раза?

– Все может быть. По «Газпрому» вряд ли, цены на газ тоже повышаются. А вторая восьмерка – там нет больших зарплат. Плюс я знаю, что и другие команды всегда все в рублях прописывают.

А в серьезных клубах, где есть серьезный менеджмент, существуют определенные привязки, на эти суммы имеются гаранты. Или же делается как в случае с и ВТБ или Абрамовича с «Челси», где все передается в другие организации или фонды. За любой серьезной командой стоит серьезная структура, у которой есть вклады и в долларах. Условным бразильским легионерам же карточки не закроют.

– Контракты ваших клиентов в рублях?

– Почти у всех в евро, но привязаны к определенному курсу.

– Если легионер придет в клуб и скажет, что не хочет играть в России, как будет расторгаться контракт? Игроку придется выплачивать огромную неустойку?

– Будут находить компромиссы, есть ФИФА, , всякие палаты по статусу игроков. Всегда прописываются различные форс-мажоры, а здесь именно форс-мажор. Будут полюбовно договариваться, ведь если футболист скажет, что его колотит, он не может здесь играть, его никто не сможет удержать насильно.

Просто пока я не знаю, какие будут последствия у всего этого. Если не будет Лиги чемпионов, некоторым клубам не будет смысла держать столько иностранцев. может становиться чемпионом и без бразильцев, они собирали два с половиной состава, чтобы играть достойно в еврокубках, – сказал Сафонов.

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