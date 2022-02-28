По инициативе Федуна клубы РПЛ зафиксируют курс евро на уровне 90 рублей («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ зафиксируют евро по курсу 90 рублей.
Сегодня Премьер-лига провела экстренное собрание клубов, на котором обсуждались актуальные экономические вопросы, в том числе быстрый рост курса евро по отношению к рублю.
По данным «РБ Спорт», во время совещания президент «Спартака» Леонид Федун поднял вопрос о фиксации курса евро применительно к зарплатам и трансферам внутри страны. Он отметил, что в составе красно-белых играет множество легионеров, которым выплачиваются деньги в евро.
Представители других команд инициативу поддержали. В результате принято коллективное решение зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей.
В ближайшее время РПЛ подготовит соответствующее письмо, которое будет нести рекомендательный характер для клубов в переговорах с иностранными игроками по снижению зарплаты, поведал источник в лиге.
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