По инициативе Федуна клубы РПЛ зафиксируют курс евро на уровне 90 рублей («РБ Спорт»)

Клубы РПЛ зафиксируют евро по курсу 90 рублей.

Сегодня Премьер-лига провела экстренное собрание клубов, на котором обсуждались актуальные экономические вопросы, в том числе быстрый рост курса евро по отношению к рублю.

По данным «РБ Спорт», во время совещания президент поднял вопрос о фиксации курса евро применительно к зарплатам и трансферам внутри страны. Он отметил, что в составе красно-белых играет множество легионеров, которым выплачиваются деньги в евро.

Представители других команд инициативу поддержали. В результате принято коллективное решение зафиксировать курс евро на отметке 90 рублей.

В ближайшее время РПЛ подготовит соответствующее письмо, которое будет нести рекомендательный характер для клубов в переговорах с иностранными игроками по снижению зарплаты, поведал источник в лиге.

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