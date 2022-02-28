Александр Медведев: «У «Зенита» один план – стать чемпионом»

Александр Медведев назвал главную цель «Зенита».
Генеральный директор высказался о продлении контракта с клубом из Санкт-Петербурга на три года.
– Контракт продлевается и с игроками, и с тренерами, и с управляющим составом. Такое решение принял совет директоров.
– Какие планы ставите перед собой на эти три года?
– У «Зенита» один план – стать чемпионом, – сказал Медведев.
Он также прокомментировал совещание клубов РПЛ, на котором обсуждались ситуация с легионерами, курс рубля и календарь.
– Это была рабочая встреча. Обсуждали текущую ситуацию и как мы будем продолжать играть.
Это касалось перенесенных матчей, ищутся даты, когда можно сыграть. Судьбоносных решений не принималось, но лучше эти вопросы передать Ашоту Рафаиловичу [Хачатурянцу].
– Не обсуждалась ли судьба легионеров и их участия в сезоне?
– У всех действуют контракты, у всех клубов. Вопрос не к месту, – сказал гендиректор.
«Зенит», который сегодня проведет матч 19-го тура РПЛ с «Рубином», сейчас на 1 очко отстает от «Динамо», лидирующего в таблице.