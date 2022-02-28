Ситуация с легионерами, курс рубля и календарь – темы сегодняшнего совещания клубов РПЛ

В обсуждают ситуацию с легионерами, курсом рубля и календарем.

Сегодня проходит совещание клубов Премьер-лиги. Известна повестка собрания, организованного по видеосвязи, мероприятие началось в 12:00 по московскому времени.

Главное в сегодняшнем совещании – актуальные вопросы в связи с ситуацией на Украине.

Речь идет о:

– ситуации с курсом рубля – будет ли РПЛ повторять опыт конца 2014 года, когда курсы доллара и евро резко выросли на бирже – совместным решением клубов лига зафиксировала курсы до 45 рублей за доллар и 55 рублей за евро;

– ситуация с легионерами – вопрос локации на матчи сборных команд в марте;

– ситуация с возможными переносами в турах РПЛ в связи с закрытием 12 аэропортов (по решению Росавиации) – матчи 19 тура «Ростов» – «Крылья» и – не состоялись.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.