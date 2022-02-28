«В РПЛ достаточно посредственных иностранцев. Легионер в России должен быть на три головы сильнее россиянина». Форвард «Балтики» Максименко о лимите

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Балтика Урал лимит на легионеров Артем Максименко Футбол

Нападающий «Балтики» Артем Максименко поддерживает лимит на легионеров в России.

«Если легионер играет в России, он должен быть на три головы сильнее российского игрока на этой позиции. А у нас в Премьер-лиге достаточно посредственных иностранцев.

Иногда складывается ощущение, что, если бы лимита не было, то еще больше недостаточно качественных легионеров мы бы видели в нашем футболе.

Если в итоге смягчат лимит, то конкуренция будет выше для наших футболистов. Главное, чтобы легионеры не стали хуже россиян в составах», – сказал игрок, арендованный у «Урала».

Ранее сообщалось, что Минспорта России и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ, который вступит в силу с сезона-2022/23. В заявке клуба может быть не более 13 легионеров и не менее 12 россиян, при этом на поле одновременно могут выходить не более восьми легионеров.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

Почему иностранцев в РПЛ называют легионерами?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные