Уткин о лимите «13+12»: «Очень позитивный факт, практически его отмена. Последний успех сборной – в 2008-м, когда играли выросшие в свободной конкуренции»

одобрил смягчение лимита на легионеров в .

Сообщалось, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми. Предполагается, что 4 россиян должны быть воспитанниками клубов.

«Если говорить об изменении формата лимита на легионеров, мне кажется, что это очень позитивный факт. Это практически отмена лимита на легионеров. Если их 13 в заявке, то куда еще больше?

Опасения о том, что будут приезжать некачественные футболисты... Ну, это уж кто умеет управлять футбольными клубами. У нас довольно мало людей по-настоящему умеют это делать. Вот и проверим.

Напомню, что последний успех сборной России, если не считать домашний чемпионат мира, который является особенным турниром, случился в 2008 году. Тогда за сборную играли футболисты, которые выросли в ситуации фактического отсутствия лимита, на волнах свободной конкуренции», – сказал журналист в видео на ютубе.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?