Радченко о лимите: «Нужно ужесточать, чтобы повысить уровень футбола. В Испании было достаточно четырех легионеров»

считает, что лимит на легионеров в РПЛ следует ужесточить.

– Как оцените новый вариант лимита на легионеров в ?

– Мое мнение мало значит, но убежден, чтобы повысить уровень российского футбола, в том числе детского и профессионального, нужно наоборот ужесточать лимит. Я это говорю, потому что сам все прошел в Испании. Там разрешали выходить в матчах национального чемпионата только трем легионерам, а четвертый мог сидеть на скамейке. Получалось, четыре легионера на сезон и этого было достаточно.

– Если ужесточать лимит, то российские футболисты не смогут конкурировать с сильными иностранцами?

– Как не смогут конкурировать? Российские клубы должны привозить иностранцев высокого класса, как это делается в Англии. Там приезжают легионеры, которые уже заиграны в своих сборных и сыграли в не менее 30% матчей, – сказал Радченко.