Самедов о лимите: «Хочется, чтобы хорошие российские игроки были в приоритете. Там сидят умные люди»

высказался о возможном изменении лимита на легионеров в .

«Если принимают такое решение по лимиту, значит, там сидят умные люди, разрабатывают какие-то моменты. Наверное, новый лимит будет лучше того, что есть сейчас.

Мне бы хотелось, чтобы хорошие, качественные российские игроки были в приоритете и получали достаточно игрового времени на футбольном поле», – сказал бывший игрок сборной России.

Сообщалось, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?