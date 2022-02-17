Самедов о лимите: «Хочется, чтобы хорошие российские игроки были в приоритете. Там сидят умные люди»

Теги Александр Самедов премьер-лига Россия лимит на легионеров Футбол

Александр Самедов высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«Если принимают такое решение по лимиту, значит, там сидят умные люди, разрабатывают какие-то моменты. Наверное, новый лимит будет лучше того, что есть сейчас.

Мне бы хотелось, чтобы хорошие, качественные российские игроки были в приоритете и получали достаточно игрового времени на футбольном поле», – сказал бывший игрок сборной России.

Сообщалось, что РФС и Министерство спорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ со следующего сезона по схеме «13+12»: в заявку на сезон можно включить 13 иностранцев, из которых на поле одновременно смогут появиться не более восьми.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» – при нем в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Похоже, новый лимит уже согласован. Так каким он будет?

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