Виктор Онопко: «Я против лимита, должна быть здоровая конкуренция. Поминутный формат мне не нравится»

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Виктор Онопко высказался против лимита на легионеров.

Кроме того, помощник главного тренера сборной России не поддерживает введение поминутных тарифов на пребывание легионеров на поле в РПЛ.

– Сейчас активно обсуждаются варианты нового лимита на легионеров. Есть такой, при котором по схеме 13 иностранцев в заявке и 8 на поле нужно будет платить за каждую минуту, проведенную не россиянином в игре.

– Тоже слышал такую информацию. Более того, звучала цифра пять тысяч рублей за минуту. Мы уже прикидывали – это очень большие деньги. Такого нет ни в одной стране мира, вообще нигде. На мой взгляд, это неправильно – брать деньги за минуты в игре. Футбольный матч – это же не сектор услуг, где есть поминутные или почасовые тарифы.

Тем более, я против лимита в принципе. Должна быть здоровая конкуренция. В каком формате будет новый вариант, не знаю, но свободы в плане легионеров должно быть больше. Для наших игроков это тоже будет лучше. Поминутный же формат мне не нравится.

– Есть информация о другом платном варианте, при котором предлагается вносить фиксированные суммы за скажем, девятого, десятого или одиннадцатого легионера на поле.

– Это получается как налог на роскошь. На мой взгляд, это более разумно. Хотя все равно странно. Когда клуб приобретает игрока, он же все равно платит налог в казну РФС. Тем не менее, это более мягкий вариант.

– Если все же сохранять лимит, то какой?

– 13 в заявке, 8 на поле на данный момент нормальный вариант. Хотя года 3-4 назад рассматривался 10+15. При этом нужно было, чтобы в заявку обязательно вносились свои молодые игроки. Тоже нормальная схема.

А вообще, многие говорят, что смягчение лимита приведет к потере игроков для сборной. Почему? Ребята станут уезжать в другие страны. Есть много чемпионатов, где они будут выглядеть не хуже. Это нормальная конкуренция. Она везде такая. А без нее никак нельзя, – сказал Онопко.

Напомним, в настоящее время в РПЛ лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

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