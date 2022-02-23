Виктор Онопко: «Я против лимита, должна быть здоровая конкуренция. Поминутный формат мне не нравится»

высказался против лимита на легионеров.

Кроме того, помощник главного тренера сборной России не поддерживает введение поминутных тарифов на пребывание легионеров на поле в РПЛ.

– Сейчас активно обсуждаются варианты нового лимита на легионеров. Есть такой, при котором по схеме 13 иностранцев в заявке и 8 на поле нужно будет платить за каждую минуту, проведенную не россиянином в игре.

– Тоже слышал такую информацию. Более того, звучала цифра пять тысяч рублей за минуту. Мы уже прикидывали – это очень большие деньги. Такого нет ни в одной стране мира, вообще нигде. На мой взгляд, это неправильно – брать деньги за минуты в игре. Футбольный матч – это же не сектор услуг, где есть поминутные или почасовые тарифы.

Тем более, я против лимита в принципе. Должна быть здоровая конкуренция. В каком формате будет новый вариант, не знаю, но свободы в плане легионеров должно быть больше. Для наших игроков это тоже будет лучше. Поминутный же формат мне не нравится.

– Есть информация о другом платном варианте, при котором предлагается вносить фиксированные суммы за скажем, девятого, десятого или одиннадцатого легионера на поле.

– Это получается как налог на роскошь. На мой взгляд, это более разумно. Хотя все равно странно. Когда клуб приобретает игрока, он же все равно платит налог в казну РФС. Тем не менее, это более мягкий вариант.

– Если все же сохранять лимит, то какой?

– 13 в заявке, 8 на поле на данный момент нормальный вариант. Хотя года 3-4 назад рассматривался 10+15. При этом нужно было, чтобы в заявку обязательно вносились свои молодые игроки. Тоже нормальная схема.

А вообще, многие говорят, что смягчение лимита приведет к потере игроков для сборной. Почему? Ребята станут уезжать в другие страны. Есть много чемпионатов, где они будут выглядеть не хуже. Это нормальная конкуренция. Она везде такая. А без нее никак нельзя, – сказал Онопко.

Напомним, в настоящее время в лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.