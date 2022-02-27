Джордан Хендерсон: «Челси» взял несколько трофеев. Задача «Ливерпуля» – остановить это и вернуться домой с титулом»

высказался перед финалом Кубка лиги против .

«Да, за трофей поборются две очень хорошие команды.

«Челси» взял несколько трофеев за последние годы, так что у них хороший момент. Мы сами знаем, что, выиграв один титул, ты просто продолжаешь двигаться, набираешь темп и берешь еще один или два, и они, кажется, сделали это после Лиги чемпионов.

Наша задача – остановить это в воскресенье и сделать все, чтобы вернуться домой с трофеем. Мы отдадим все, чтобы сделать это», – сказал капитан .

«Ливерпуль» сыграет с «Челси» сегодня, 27 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.