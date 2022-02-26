Фирмино не сыграет с «Челси» из-за травмы. Участие Жоты под сомнением, Джеймс может сыграть

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Роберто Фирмино пропустит матч с «Челси» в финале Кубка лиги.

Бразильский нападающий «Ливерпуля» не успел восстановиться после травмы. Участие Диогу Жоты в этом матче ставится под сомнение.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не исключает, что Рис Джеймс может сыграть в этом матче.

Он был великолепен на последних двух тренировках, будет еще одно занятие. Так что давайте посмотрим, достаточно ли я сумасшедший, чтобы выпустить его на поле, или моя рациональная сторона будет делать это постепенно», – сказал Тухель.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится завтра, 27 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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