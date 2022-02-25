Тухель перед «Ливерпулем»: «Большой вызов. Приятно сыграть такой финал. Знаем, сколько сил заберет эта игра»

высказался перед финалом Кубка лиги против .

– Это большой вызов, яркое событие, и мы чувствуем, что готовы побороться. Мы хотим продолжить наш путь. И все-таки приятно встретиться с Юргеном в финале на «Уэмбли». Мы благодарны за такой шанс.

– Что вы скажете игрокам?

– Я не думаю, что вы думаете о финале за день до него или же в день игры. Вы заботитесь об этом в ежедневном процессе. Установлены принципы, поведение. Когда напряжение растет, мы стараем не перегружать игроков информацией. Сейчас не время для безумных вещей, безумных разговоров. Но даже это меняется от случая к случаю. Больше я не хочу вам ничего рассказывать!

– «Ливерпуль» сейчас в отличной форме.

– Нам есть во что верить, у нас уже были сложные матчи против «Ливерпуля». Кажется, последние три завершились вничью. Мы как-нибудь добьемся победы, и мы знаем, сколько сил заберет тяжелый матч с ними, и теперь нам нужно это показать. Им тоже будет непросто. Приятно провести такой матч в финале, – сказал Тухель.

«Ливерпуль» и сыграют 27 февраля. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.