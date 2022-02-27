Хендерсон о «Ливерпуле»: «Нужно брать трофеи. В этом сезоне мы становились все сильнее. Надеюсь, против «Челси» нас ждет большой момент»

воодушевлен перед финалом Кубка лиги против .

«Мы поработали над разными аспектами за последние годы, и мы действительно хорошо действовали по ходу матчей. Думаю, по ходу этого сезона мы становились все сильнее и сильнее. Мы приближаемся к концу сезона. Надеюсь, мы сможем продолжить и начнем в это воскресенье. Эта игра имеет огромное значение для нас.

В финалах нужно пересекать черту и выигрывать большие трофеи – это важные моменты. Надеюсь, в воскресенье нас ждет еще один большой момент. Это важный момент для нас как для команды, мы хотим взять трофей в этом сезоне.

Уверены, мы отдадим все, чтобы сделать это. Мы знаем, что легко не будет», – сказал капитан .

«Ливерпуль» сыграет с «Челси» сегодня, 28 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.