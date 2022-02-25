Клопп о «Ливерпуле»: «Через 20 лет люди могут сказать: «Они могли выиграть больше». Поэтому нужны еще трофеи»

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Юрген Клопп высказался о следе в истории, который оставит его «Ливерпуль».

«Через 20 лет, если вы хотите поговорить об этой команде... Я бы не удивился, если бы мы больше ничего не выиграли, и люди сказали бы: «Да, они были хороши... Но они должны были выиграть больше».

Поэтому мы должны попытаться взять еще несколько трофеев. Следующий шанс – и лучший шанс – представится на этих выходных», – сказал тренер «Ливерпуля».

При Клоппе «красные» взяли четыре трофея. Команда победила в АПЛ, выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. 

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет против «Челси» в финале Кубка английской лиги. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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