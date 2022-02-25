Клопп о финале с «Челси»: «У меня 2 поражения на «Уэмбли». В 3-й раз я обычно побеждаю»

верит в успех в своем третьем финале на «Уэмбли» после двух поражений.

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет на этом стадионе с в финале Кубка английской лиги.

«Сколько раз я проиграл на ? Дважды (в финале Лиги чемпионов-2012/13 с «Боруссией» и в финале Кубка лиги-2015/16 с – Прим. Sports.ru).

Это хорошо, обычно в третий раз я побеждаю. Это история моей жизни отчасти. Так было с Лигой чемпионов, так было и в других делах.

Так что это и хороший знак, но в то же время и плохой. Мне нравится этот стадион, нравилось играть на нем.

Обе игры были действительно равные. В обоих случаях мы выглядели неплохо, что здорово, когда ты играешь в финале. Да, оба раза мы проиграли, но я более чем счастлив попробовать еще раз», – сказал Клопп.