«Вот мы снова ###### свиней». Экс-игрок ЦСКА Соломатин о 2:0 в дерби со «Спартаком»

Экс-игрок ЦСКА нецензурно описал победу над «Спартаком».

Бывший защитник армейцев поделился эмоциями от победы в московском дерби (2:0) в рамках выездного матча 19-го тура Премьер-лиги.

– Как вам дерби?

– Первый тайм, пожалуй, остался за «Спартаком» из-за попадания в крестовину. При этом Акинфеев все контролировал.

– Как вам новички ЦСКА?

– Пока рано кого-то хвалить или отмечать.

– Что еще можете сказать о матче?

– Вот мы снова ###### свиней (сделали; это оскорбительная кричалка болельщиков ЦСКА – прим. Sports.ru), – заявил Соломатин.

ЦСКА обыграл «Спартак» красивейшим штрафным. Это Языджи забил в дебютном матче – есть очень красивая параллель