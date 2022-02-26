Ваноли о брошенной бутылке: «Я требователен. Соболев совершает хорошие действия, но потом отдает горизонтальные передачи. Хочется, чтобы не было ошибок»

объяснил свою эмоциональность в матче «Спартака» с .

Красно-белые уступили армейцам со счетом 0:2 в 19-м туре чемпионата России.

– Вы нервно реагировали на ошибки Соболева. Даже кинули бутылку. Почему так остро?

– Я требовательный тренер. Прежде всего – к себе. Но и к футболистам. Говорю, что мы должны работать над маленькими деталями. Соболев провел хороший матч, но ему надо работать. Он совершает хорошие действия, но потом отдает горизонтальные передачи. Хочется, чтобы не было ошибок.

– Удивила схема ЦСКА с большим количеством полузащитников?

– Мы готовились. Никакого сюрприза. В три центральных играли и первом матче со «Спартаком», и на сборах. Уверен был, что так и будет, несмотря на большое количество новичков.

– Что с Жиго? Почему выпустили Кутепова?

– Жиго получил травму в единоборстве. Неизвестно, что с ним. Чернов тренировался только два дня, ему нужно адаптироваться. Он играл в четыре защитника, а мы – в три. Нужно время. Кутепов прекрасно понимает футбол, который мы хотим показывать.

– Проиграли дебютный матч. Шансы «Спартака» подняться в таблице не очень высокие. Есть конкретные задачи на ближайшие матчи с «Лейпцигом» и «Кубанью» в Кубке? Потому что в чемпионате будет сложно.

– Хотелось начать по-другому, но понимали, что календарь сложный. Нужно не бояться таких матчей, а проявлять смелость. Да, моральный дух чуть ниже сейчас, но нужно найти силы подняться. Нужно от матча к матчу сокращать отрыв.

«Спартак» давно не выигрывал трофеи, нам нужно стараться в Кубке. А Лига Европы – наша мечта, команда уже добилась исторического результата, но нужно смотреть дальше. Нам нужен менталитет победителя, – передает корреспондент Ярослав Сусов слова главного тренера .