Березуцкий о 2:0 со «Спартаком»: «ЦСКА создал больше моментов и заслуженно победил. Я доволен»

Алексей Березуцкий доволен победой над «Спартаком».
ЦСКА обыграл красно-белых в московском дерби (2:0) в рамках 19-го тура РПЛ.
– Достаточно интересная бескомпромиссная игра, мы создали больше моментов и заслуженно победили.
Первый матч после сборов всегда непростой, непонятно, в каком состоянии команда. Я доволен.
– Две победы из двух в дерби. Как отличается «Спартак» Ваноли?
– Нам было сложнее анализировать, они закрыли последние матчи на сборах.
Отличия были, но не очень сильные. В некоторых нюансах. Большего не могу сказать до просмотра технической записи игры.
– Удивила интегрированность новичков. Идеально вписались?
– Все новички хорошо сыграли. Те, кто приехали в начале сборов, уже полностью вписали. Чувствуется, что остальные тоже все понимают.
Высококлассные игроки. Хотя есть, что улучшать. После сборов надо нащупать соревновательный ритм.
– Нет опасений, что летом новичку уедут или сейчас что-то такое начнется?
– Во всей этой ситуации любой человек ощущает себя, мягко говоря, не очень. Это самое мягкое слово из возможных. Не стал бы говорить только про новичков. Надеюсь, все будет хорошо.
– Языджи классно исполнил штрафной. Вы ему доверили?
– Однозначное решение тренерского штаба. Он исполняет все стандарты.
Но открытием или хорошим решением назвать нельзя. Мы видим, как он это делает на тренировках. Он один из лучших в команде, если не лучший. Выбор был очевиден.
– Как вам судейство?
– Нормально. Хотя очень много простых эпизодов, на мой взгляд, трактовали неправильно, – передает слова главного тренера ЦСКА корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.