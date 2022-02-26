У «Спартака» и ЦСКА 5 новичков в старте на двоих: Мартинс, Языджи, Медина, Карраскаль и Гбамен

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Жан-Филипп Гбамен Кристофер Мартинс Перейра Хорхе Карраскаль Хесус Медина Юсуф Языджи Футбол

В стартовых составах «Спартака» и ЦСКА на поле выйдут сразу пять новых футболистов.

Клубы проведут матч на «Открытие Банк Арене» в рамках 19-го тура чемпионата России.

У хозяев с первой минуты выйдет полузащитник Кристофер Мартинс Перейра (ранее играл за «Янг Бойз»), у гостей – хавбеки Хорхе Карраскаль («Ривер Плейт»), Юсуф Языджи («Лилль»), Жан-Филипп Гбамен («Эвертон») и Хесус Медина («Нью-Йорк Сити»).

Видеотрансляция матча «Спартак» – ЦСКА начнется в 19:00. Языджи, Медина, Гбамен, Карраскаль, Фукс, Перейра и Соболев играют

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