Тухель о Лукаку: «Если за игрока много платят, за ним пристально следят. Ромелу устал психологически»

высказался о Ромелу Лукаку.

– Как Ромелу Лукаку чувствует себя на этой неделе после нескольких сложных дней?

– Я бы сказал, что хорошо, как и все остальные. Вы знаете, и я знаю, что это важный игрок. В наши дни, если ты платишь много день за одного игрока, за ним пристально следят.

Если приглядеться, то можно увидеть, что Лукаку сыграл в старте много матчей подряд. Возможно, это примерно такая же ситуация, как и у Жоржиньо, который является одним из наших капитанов. Недавно он тоже не сыграл с первых минут, потому что нам кажется, что он немного устал психологически.

К Ромелу приковано огромное внимание, но Жоржиньо более или менее в такой же ситуации. Иногда это несправедливо, этого становится слишком много.

Они оба видят себя командными игроками, и я понимаю это внимание к ним. Но изнутри ситуация очень ясна. Им понятны принятые нами решения, они принимают их. Когда ты играешь за «Челси», то принимаешь, что команда стоит на первом месте.

Поэтому ярких эмоций не было. Ни от Ромелу, ни от меня, ни от кого-либо еще. Было много игроков, которые хотели выходить на поле в прошлых матчах, но они не сыграли, потому что только 11 футболистов могут сыграть. Это не изменится.

– В итальянских газетах были заголовки о том, что Лукаку некомфортно, но потом это утихло. Как вы это понимаете?

– Я не читал эти заголовки и совсем не знал о реакции. Это, возможно, лучший вариант. Я доверяю игрокам и их концентрации.

С другой стороны, какой еще тут может быть выбор? Сейчас трансферное окно закрыто, и все игроки очень вовлечены в достижение поставленных перед нами целей. Правда в том, что мы можем достичь их только вместе. Мы можем достичь их только с сильным Ромелу, с сильным Жоржиньо, с сильными игроками.

Если каждый игрок сыграет свою роль на топ-уровне, то мы станем очень сильной командой и воплотить в жизнь наши мечты. И в этом весь смысл. Так что сейчас совсем нет необходимости отвлекаться, читать эти заголовки и увлекаться ими.

Сейчас все очень спокойно, качественные игроки возвращаются в состав, травмированные возвращаются. И это то, что помогает, когда мы говорим о ежедневной работе, – сказал тренер .

Статистику бельгийского нападающего можно изучить здесь.