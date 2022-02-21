Тухель о Лукаку: «Не время смеяться и шутить над ним. Он наш игрок, мы будем его защищать»

высказался о критике в адрес .

В матче против «Кристал Пэлас» нападающий коснулся мяча всего семь раз.

«Есть данные, и данные говорят на определенном языке. Он не был был вовлечен в игру. Иногда бывает вот так.

Так может быть с нападающими, у которых есть проблемы с уверенностью в себе, с тем, чтобы находить пространство и быть вовлеченным в игру против команды с хорошей обороной. Это не то, чего мы хотим, не то, чего хочет Ромелу.

Не время смеяться над ним, шутить над ним. Он в центре внимания, и мы будем защищать его, потому что он наш игрок», – сказал Тухель.