Лукаку не намерен покидать «Челси» летом и хочет добиться успеха с клубом

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Форвард Ромелу Лукаку не думает об уходе из «Челси» летом.

Как информирует The Guardian, решение главного тренера Томаса Тухеля не ставить его в стартовый состав на игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:0) не повлияло на планы бельгийца. При этом подчеркивается, что Лукаку не чувствовал себя уставшим – а именно об этом заявил немецкий специалист.

Нападающий настроен добиться успеха с «Челси» и надеется 27 февраля сыграть с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги с первой минуты.

Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты (La Gazzetta dello Sport)

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