Лукаку не намерен покидать «Челси» летом и хочет добиться успеха с клубом

Форвард Ромелу Лукаку не думает об уходе из летом.

Как информирует The Guardian, решение главного тренера не ставить его в стартовый состав на игру 1/8 финала с «Лиллем» (2:0) не повлияло на планы бельгийца. При этом подчеркивается, что Лукаку не чувствовал себя уставшим – а именно об этом заявил немецкий специалист.

Нападающий настроен добиться успеха с «Челси» и надеется 27 февраля сыграть с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги с первой минуты.

Лукаку хочет вернуться в «Интер» и готов пойти на понижение зарплаты (La Gazzetta dello Sport)