«Если Тухель поставит сильнейших на матч с «Ливерпулем», Лукаку снова будет в запасе. Он слишком статичен». Каррагер о форварде «Челси»

Теги Челси Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Кубок английской лиги Томас Тухель Ромелу Лукаку Вирджил ван Дейк Кай Хавертц Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал Ромелу Лукаку.

Бывший защитник «Ливерпуля» оценил игру форварда «Челси» перед финалом Кубка лиги, в котором встретятся два этих клуба.

«Важное решение о месте Ромелу Лукаку в старте «Челси» напрашивалось уже некоторое время, и для меня не стало неожиданностью то, что он не сыграл с «Лиллем» в Лиге чемпионов. 

И хотя он выходил в старте 10 матчей подряд, я в январе писал, что такое решение – вопрос времени, когда «Челси» начнет играть с сильными соперниками. Если Томас Тухель поставит в старт 11 сильнейших, то против «Ливерпуля» Лукаку снова будет на скамейке.

Лукаку слишком статичен. Если тенденция сохранится, то я не вижу его в «Челси» в следующем сезоне. Когда Кай Хавертц играет девятку, это дает большую гибкость, особенно если рядом играют Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт. В матче против «Лилля» у Хавертца было больше касаний в районе одиннадцатиметровой отметки (восемь), чем у Лукаку по всему полю в игре с «Кристал Пэлас» (семь).

Хавертц сыграл главную роль в идеальном матче против «Манчестер Сити» в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, так что у Тухеля, наверное, возникнет соблаз использовать ту же стратегию.

Самая большая проблема для «Челси» – форма Вирджила ван Дейка. Кажется, ему будет все равно, против кого играть на выходных. «Ливерпуль» в 21-й раз за сезон сыграл на ноль в матче с «Лидсом» – это лучший результат в топ-5 лигах Европы. Ван Дейк не был лучшим, когда «Ливерпуль» с «Челси» играли в прошлый раз. Сейчас он в отличной форме. Думаю, Юрген Клопп поставит его в пару с Матипом – проверенное и надежное сочетание», – написал Каррагер.

Статистику Лукаку можно изучить здесь, показатели Хавертца – тут.

«Ливерпуль» и «Челси» сыграют 27 февраля. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

 

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