«Если Тухель поставит сильнейших на матч с «Ливерпулем», Лукаку снова будет в запасе. Он слишком статичен». Каррагер о форварде «Челси»

раскритиковал Ромелу Лукаку.

Бывший защитник оценил игру форварда перед финалом Кубка лиги, в котором встретятся два этих клуба.

«Важное решение о месте в старте «Челси» напрашивалось уже некоторое время, и для меня не стало неожиданностью то, что он не сыграл с «Лиллем» в Лиге чемпионов.

И хотя он выходил в старте 10 матчей подряд, я в январе писал, что такое решение – вопрос времени, когда «Челси» начнет играть с сильными соперниками. Если Томас Тухель поставит в старт 11 сильнейших, то против «Ливерпуля» Лукаку снова будет на скамейке.

Лукаку слишком статичен. Если тенденция сохранится, то я не вижу его в «Челси» в следующем сезоне. Когда Кай Хавертц играет девятку, это дает большую гибкость, особенно если рядом играют Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт. В матче против «Лилля» у Хавертца было больше касаний в районе одиннадцатиметровой отметки (восемь), чем у Лукаку по всему полю в игре с «Кристал Пэлас» (семь).

Хавертц сыграл главную роль в идеальном матче против «Манчестер Сити» в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, так что у Тухеля, наверное, возникнет соблаз использовать ту же стратегию.

Самая большая проблема для «Челси» – форма Вирджила ван Дейка. Кажется, ему будет все равно, против кого играть на выходных. «Ливерпуль» в 21-й раз за сезон сыграл на ноль в матче с «Лидсом» – это лучший результат в топ-5 лигах Европы. Ван Дейк не был лучшим, когда «Ливерпуль» с «Челси» играли в прошлый раз. Сейчас он в отличной форме. Думаю, Юрген Клопп поставит его в пару с Матипом – проверенное и надежное сочетание», – написал Каррагер.

Статистику Лукаку можно изучить здесь, показатели Хавертца – тут.

«Ливерпуль» и «Челси» сыграют 27 февраля. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.