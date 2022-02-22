Лукаку по решению Тухеля остался в запасе «Челси» на матч ЛЧ с «Лиллем»

Нападающий Ромелу Лукаку остался в запасе «Челси» на игру 1/8 финала против «Лилля».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, бельгиец не выйдет в старте «синих» на сегодняшний матч, и это решение тренера команды . Лукаку будет в запасе.

В игре 26-го тура между «Челси» и «Кристал Пэлас» нападающий коснулся мяча всего семь раз за всю игру, которую он провел полностью. Это худший показатель в АПЛ минимум за 19 лет.

В этом сезоне 28-летний центрфорвард забил 10 голов в 28 матчах за во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Челси» и . Также игру можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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