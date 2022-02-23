Тухель о травмах Ковачича и Зиеша: «Надеюсь, они восстановятся к финалу Кубка лиги»

Томас Тухель высказался о травмах и .

Полузащитники «Челси» получили повреждения в первом матче 1/8 финала чемпионов с (2:0).

«На данный момент я не знаю, насколько все серьезно. Мне следовало бы заменить Ковачича раньше, возможно, в перерыве, что позволило бы нам сэкономить одну замену. Момент с повреждением Хакима я не видел и пока не обсуждал с врачами его состояние.

Мы сталкиваемся с подобными ситуациями на протяжении всего сезона, проводя замены из-за травм вместо тактических перестановок. Однако до финала Кубка лиги [с «Ливерпулем»] еще есть время, и я надеюсь, что они успеют восстановиться и будут иметь возможность сыграть еще в одном большом матче», – сказал главный тренер .

«Юве» не выиграл на старте плей-офф 5-й год подряд – хотя Влахович забил рекордно быстро. «Челси» победил, потеряв 2-х игроков. Детали и реакции вечера ЛЧ