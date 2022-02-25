В финале Кубка английской лиги хотят поддержать Украину. Арку «Уэмбли» могут подсветить желто-синими цветами

Теги Челси Ливерпуль Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Англия Кубок английской лиги Уэмбли Политика контент Футбол

В финале Кубка английской лиги могут выразить поддержку Украине.

Английская футбольная лига (EFL) обсуждает идею жеста в поддержку страны на финальном матче турнира между «Челси » и «Ливерпулем».

Есть вероятность, что арка «Уэмбли» могут подсветить желто-синими цветами, сообщает The Independent.

В то же время часть членов EFL считает, что эту идею негативно воспримут в «Челси», принадлежащему Роману Абрамовичу. Поэтому на финале могут ограничиться символом мира.

Финал Кубка английской лиги состоится 27 февраля.

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