В финале Кубка английской лиги хотят поддержать Украину. Арку «Уэмбли» могут подсветить желто-синими цветами

В финале Кубка английской лиги могут выразить поддержку .

Английская футбольная лига (EFL) обсуждает идею жеста в поддержку страны на финальном матче турнира между «Челси » и .

Есть вероятность, что арка могут подсветить желто-синими цветами, сообщает The Independent.

В то же время часть членов EFL считает, что эту идею негативно воспримут в , принадлежащему Роману Абрамовичу. Поэтому на финале могут ограничиться символом мира.

Финал Кубка английской лиги состоится 27 февраля.

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