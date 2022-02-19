Тухель о Луисе Диасе: «Ливерпуль» подписал сильного игрока, но я не буду сдаваться и говорить, что их невозможно догнать»

оценил шансы догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице .

«Они выглядят очень мощно. Зимой они подписали очень сильного игрока ( – Прим. Sports.ru) и укрепили состав.

Но я не буду сдаваться и говорить, что догнать их невозможно. И для этого нет другого пути, кроме как улучшить нашу игру, улучшить наш стиль и побеждать в каждом матче.

Нет смысла смотреть на , или тех, кто позади. Нам есть чем заняться, есть куда расти. И от этого мы и оттолкнемся», – сказал Тухель.

«Ливерпуль» идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 57 очков в 25 играх, у «Челси» 50 баллов и третья позиция также после 25 матчей.