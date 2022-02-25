В АПЛ разрешили демонстрировать украинский флаг во время матчей. Наказания не будет

В чемпионате Англии разрешили демонстрировать украинский флаг в знак поддержки Украины.
По информации Daily Mail, игрокам, тренерам и фанатам разрешили демонстрировать флаг Украины во время матчей ближайшего тура АПЛ.
При этом Футбольная ассоциация Англии продолжит изучать каждый подобный случай. За демонстрацию флага наказывать не будут, но за другие политические жесты возможны санкции.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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