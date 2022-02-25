В АПЛ разрешили демонстрировать украинский флаг во время матчей. Наказания не будет

В чемпионате Англии разрешили демонстрировать украинский флаг в знак поддержки Украины.

По информации Daily Mail, игрокам, тренерам и фанатам разрешили демонстрировать флаг во время матчей ближайшего тура .

При этом ассоциация Англии продолжит изучать каждый подобный случай. За демонстрацию флага наказывать не будут, но за другие политические жесты возможны санкции.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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