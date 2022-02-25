В Германии проведут минуту молчания перед матчами из-за ситуации на Украине: «Война в любой форме неприемлема»

В Германии пройдет минута молчания перед матчами из-за ситуации на .

Немецкая футбольная лига (DFL) рекомендовала всем клубами первой и второй Бундеслиг пойти на этот шаг перед играми ближайшего тура.

«DFL самым решительным образом осуждает вторжение России на Украину. Война в любой форме неприемлема и несовместима с ценностями спорта.

Мы беспокоимся о пострадавших. DFL находится в контакте с национальными и международными ассоциациями по этому вопросу.

DFL рекомендует клубам первой и второй Бундеслиг провести минуту молчания в знак сочувствия и стремления к миру перед матчами предстоящего тура», – говорится в заявлении лиги.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

«Шальке» без «Газпрома», «Ман Юнайтед» – без «Аэрофлота»? Эхо санкций на спонсорском рынке