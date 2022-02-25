Украинские игроки могут перестать включаться в лимит на иностранцев в Польше

Украинские футболисты могут перестать считаться иностранцами в чемпионате Польши.

Об этом сообщил глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

«На ближайшем заседании правления союза я вынесу вопрос о том, чтобы украинцы не включались в лимит иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Это относится к матчам на всех уровнях.

Благодаря этому мы увеличим их шансы найти клубы в Польше в это трудное время», – написал Кулеша в твиттере.

Вчера чемпионат был приостановлен из-за введения военного положения в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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