Глава Шведского футбольного союза о стыках: «Нет никакого желания проводить футбольный матч в России»

Глава Шведского футбольного союза считает проведение стыковых матчей в России немыслимым.

«Сценарий [игры с Россией в стыках] возможен. Из-за чувств, которые мы испытываем с сегодняшнего утра, почти немыслимо, что через несколько недель мы сыграем футбольный матч в России.

Судя по тому, что происходит здесь и сейчас, на сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить футбольный матч в России», – заявил Карл-Эрик Нильссон.

24 марта в Москве на «ВТБ-Арене» должен пройти стыковой матч за право выхода на между сборными России и Польши. Победитель встречи сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.