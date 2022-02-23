Словак Якубко: «Поляки в моих глазах упадут очень низко, если не прилетят в Москву. Никто им не угрожает, это спорт»

разочаруется в поляках, если сборная Польши не приедет в Москву на матч с Россией.

Ранее появилась информация, что минспорта хочет переноса стыкового матча за право сыграть на на нейтральное поле из-за признания ДНР и ЛНР. Польский футбольный союз обратился в ФИФА.

– Лично мое мнение – политика не должна лезть в спорт. Конечно, я слежу за ситуацией, разговариваю с людьми в Словакии. Все расстроены, никто не хочет такой заварухи, как сейчас творится.

Но ответственность за это несут политики. Нам, обычным гражданам, трудно что-то говорить, потому что ситуация очень сложная.

– По вашему мнению, лишить Питер финала – адекватный ответ Европы?

– Не хочу говорить грубо, но это полная глупость, полный бред. То, что они делают и то, что хотят сделать – это неправильно.

Россия, как страна, старалась, чтобы все было готово. В Питере просто прекрасный новый стадион, отличные условия.

– Верите, что поляки могут не прилететь на стыковой матч чемпионата мира?

– Я только четыре дня назад был в Москве. Никто никому ничего плохого не делал. Никто никому не мешает. Мы, спортсмены, будем говорить, что политику не надо втягивать, но это все равно будет происходить.

И если поляки так поступят, это будет очень большой ошибкой. Это покажет – они делают то, что все спортивное общество не хочет.

В Москве все спокойно, и нет смысла им не прилетать. Никто им не угрожает, ничего плохого им люди не сделают. Это спорт. Если поляки не прилетят, в моих глазах они упадут очень низко.

– Говорится и про исключение российских клубов из еврокубков. Допускаете такую возможность?

– Не должны в на такое пойти. Но если будет очень сильное политическое давление, все может случиться. Мы не знаем всех тонкостей их дел. Всю Олимпиаду кричали, что политика не должна влезать в спорт.

Во всех странах во всех видах спорта есть какие-то свои недостатки, но я считаю, что Россия достойна того, чтобы продолжать выступать. Россия вкладывает в спорт очень много денег, и если с ней так поступят, это будет неправильно, – сказал бывший игрок «Амкара» и сборной Словакии.

Санкции США против ЦСКА, Великобритания против финала ЛЧ в Санкт-Петербурге и другие сюжеты сложного вторника