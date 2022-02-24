Польша при поддержке Чехии и Швеции откажется играть с Россией в стыках ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине (Przegląd Sportowy)

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Польша при поддержке Чехии и Швеции откажется играть с Россией в квалификации ЧМ-2022.

По данным Przegląd Sportowy, польский, шведский и чешский футбольные союзы выступят с совместным заявлением по этому поводу из-за ситуации в Украине.

Представители ни одной из этих организаций не могут представить матч против сборной России в сложившейся обстановке. Они не хотят играть в футбол с Россией.

С такой инициативой выступил Польский футбольный союз, а в Швеции и Чехии ее поддержали.

Ожидается, что организации выступят с официальным заявлением сегодня.

Напомним, матч квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Польши запланирован на 24 марта. В этот же день сыграют Швеция и Чехия. Победители этих игр встретятся в финале стыков за выход на чемпионат мира.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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