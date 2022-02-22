Вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Подготовка к финалу ЛЧ идет в соответствии с планом»

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга отреагировал на слухи о возможном переносе финала ЛЧ.

Сегодня мэр Лондона Садик Хан заявил о готовности принять матч в случае, если УЕФА примет решение не проводить его в России.

«Подготовка к финальному матчу Лиги Чемпионов идет в соответствии с планом.

Мы не ориентируемся на статьи в британских СМИ», – заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Ранее министр спорта Великобритании Надин Доррис заявила, что обсудит перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, а премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что Россия не должна принимать футбольные турниры, так как «вторгается в независимые страны».

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