УЕФА о переносе финала ЛЧ из Петербурга в случае вторжения России на Украину: «Менять место проведения на данный момент не планируется»

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В УЕФА отреагировали на новость о том, что финал Лиги чемпионов-2021/22 может быть перенесен из Санкт-Петербурга в случае возможного вторжения России на Украину.

«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется», – сообщили в организации.

Ранее британский сайт Football.London сообщил, что УЕФА может перенести финал турнира, который должен пройти 28 мая, из Петербурга в случае изменения политической обстановки в отношениях России и Украины.

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