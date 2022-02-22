Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что Россия не должна принимать футбольные турниры, так как «вторгается в независимые страны»

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Борис Джонсон заявил, что футбольные турниры не должны проводиться в России.

«Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя…

Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут проводиться в России, вторгающейся в независимые страны», – сказал премьер-министр Великобритании в Палате общин.

Сообщалось, что УЕФА не собирается переносить финал Лиги чемпионов из России, но может сделать это при эскалации конфликта с Украиной.

Ранее Великобритания ввела санкции против Бориса Ротенберга, Геннадия Тимченко и «Промсвязьбанка», который является спонсором ЦСКА.

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